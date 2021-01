Marisa Laurito, l'amicizia con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. E nessun rimpianto: "Contenta di non avere figli"

02 gennaio 2021 a

Marisa Laurito è una della attrici e personaggi tv più amate dal pubblico. Classe 1951, nasce a Napoli il 19 aprile. La passione per la recitazione l'accompagna fin dalla tenera età e la porterà ad entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. La sua popolarità acquista una marcia in più grazie al suo lavoro nel piccolo schermo, soprattutto al fianco di Renzo Arbore in Quelli della notte nel 1985.

Marisa Laurito e il matrimonio di pochi mesi: "Franco Cordova mi voleva in casa. Ora ho un compagno che mi lascia libera"

Dagli anni 2000, la Laurito si è dedicata prevalentemente al teatro. L'attrice non ha figli e si dice contenta della sua scelta: “Quando c’è stato il giro di boa - ha detto in una vecchia intervista - ho pensato che me ne sarei pentita e invece ora sono contenta". Marisa è rimasta molto legata all’amico Renzo Arbore e al compianto Luciano De Crescenzo.

