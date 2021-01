Paolo Conticini, i debiti per aprire una palestra e il lavoro da buttafuori in discoteca

02 gennaio 2021 a

Paolo Conticini è nato a Pisa il 14 gennaio 1969 ed è uno degli attori più apprezzati nel panorama italiano. Di recente la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 ha riscosso un notevole successo. E' alto metro e 84 di altezza e pesa 75 chili. Prima di fare l’attore, Paolo aveva aperto una palestra, ma era talmente pieno di debiti che doveva lavorare in discoteca come buttafuori per arrotondare. La svolta, ovviamente, è arrivata con i primi provini.

Paolo Conticini, il matrimonio con Giada Parra ma niente figli: voci di gelosia durante Ballando con le stelle

Simpatico anche un aneddoto relativo al suo matrimonio con Giada Parra, raccontato dallo stesso Conticini: "Dovevamo sposarci alle 7 della sera - ha detto in una vecchia intervista - Non avevamo fatto né addio al nubilato, né addio al celibato. La mattina me ne sono andato al mare. Lei ha avuto la brillante idea di stirare il suo abito, lei che non stira mai. Il ferro è scoppiato ed è fuoriuscito tutto il calcare nero”. Poi ha proseguito: "Io ero al mare rilassato con un amico, suona il telefono ed era lei che in lacrime, mi diceva del vestito. Era diventato rosa e nero, sembrava la maglia del Palermo. Ho preso la macchina e sono corso da lei. Mia madre, poi, ha risolto il problema”. D'altronde, di mamma ce n'è una sola.

