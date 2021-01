Angelo Pintus, la moglie è Michela Sturaro: la proposta di matrimonio durante uno spettacolo. "Ma non voglio figli"

02 gennaio 2021 a

Angelo Pintus è un famoso comico e personaggio televisivo italiano, salito alla ribalta del mondo dello spettacolo con il programma Colorado. Per quanto riguarda la vita privata, spesso si intreccia con i suoi spettacoli: qui infatti ha raccontato che il suo abito del matrimonio è costato 800 euro, quello di sua moglie Michela Sturaro 6000. Glielo ha regalato lui, su consiglio della mamma, perché lei lo sorprese regalandogli le fedi. Il loro viaggio di nozze è stato ad Ibiza.

Nei suoi spettacoli, nel monologo finale (quello tradizionalmente più serio e riflessivo) ha sempre raccontato di non voler figli, di non sentirsela di metterli al mondo in questa società. Ma la sua Michela gli potrebbe far cambiare idea. La proposta di matrimonio è stata davvero molto particolare. Nel mese di settembre 2016 Pintus, durante una tappa del suo tour di show in giro per l’Italia, ha dichiarato di fronte al pubblico il suo amore per la fidanzata, chiedendole di sposarlo. La donna disse di sì e il matrimonio si è tenuto in grande segreto.

