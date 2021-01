La vita è bella, il film di Benigni girato tra Toscana, Umbria e Lazio: tutte le location

Piazza Grande ad Arezzo, il Teatro Signorelli a Cortona, ma anche Montevarchi, Papigno e Ronciglione protagonisti della pellicola

Il film "La vita è bella" viene trasmesso stasera in tv, sabato 2 gennaio 2021. su Canale5 (dalle ore 21,20). Il film diretto e interpretato da Roberto Benigni, uscito nelle sale nel 1997, vincitore di tre premi Oscar (miglior film straniero, miglior attore protagonista e migliore colonna sonora), ha fatto emozionare tutto il mondo: Guido Orefice, giovane ebreo trasferitosi nella campagna toscana dove crea la sua famiglia con la maestra elementare Dora, viene deportato in un campo di concentramento con il figlioletto Giosuè. Per proteggere il piccolo dagli orrori dello sterminio, Guido costruisce un fantasioso mondo parallelo.

La pellicola è ambienta principalmente in Toscana. Tra le location ci sono Villa Masini a Montevarchi, Piazza Grande e molte vie del centro storico di Arezzo, il Teatro Signorelli a Cortona. Ma alcune scene sono girate anche in Umbria (a Papigno in provincia di Terni è stato ricostruito il campo di concentramento in un plesso industriale dismesso) e nel Lazio, a Ronciglione in provincia di Viterbo, con le sequenze della partenza del treno.

