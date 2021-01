Giorgio Cantarini, cinque Oscar anche con Il Gladiatore: poi Ballando con le stelle e il trionfo al Giffoni

02 gennaio 2021 a

Giorgio Cantarini è nato a Orvieto il 12 aprile 1992 ed è un attore italiano. Ha 28 anni, ed è conosciuto soprattutto per il ruolo avuto da bambino nel film La vita è bella, del 1997. È del segno zodiacale dell’Ariete. È fratello di Lorenzo Cantarini, cantante e chitarrista della band Dear Jack. Nel 2000 ha ottenuto il ruolo del figlio di Massimo Decimo Meridio nel colossal Il gladiatore, film vincitore di cinque Premi Oscar.

Nel 2005 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelline, ramo del talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Nel 2014 ha preso parte al documentario Protagonisti per sempre di Mimmo Verdesca, film vincitore nel 2015 del Giffoni film festival come miglior documentario.

