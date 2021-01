Christian De Sica, 70 anni: l'amore con Silvia Verdone e i due figli. Chi è la sua prima storica fidanzata

02 gennaio 2021 a

Christian De Sica è uno degli ospiti più presenti in questi giorni delle trasmissioni tv, complice il telepanettone "In vacanza su Marte" in cui è tornato a fare coppia con Massimo Boldi. L'attore romano - stasera 2 gennaio 2021 in tv su Rai1 ad "Affari tuoi - Viva gli sposi!" - martedì compirà 70 anni.

Figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola Maria Mercader, dopo un tentativo di intraprendere la carriera di cantante, ha partecipato al Festival di Sanremo 1973, ha poi virato per seguire le orme del padre. Dopo le commedie italiane degli anni Ottanta, è diventato un'icona dei cinepanettoni. Dopo il fidanzamento con l’attrice Isabella Rossellini, si sposa nel 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, suo compagno di banco al liceo. Dalla moglie Christian ha avuto due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, una stilista. La moglie è anche sua manager.

