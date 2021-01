Francesca Rocco, l'amore con Giovanni Masiero nato al Grande Fratello: l'ex fidanzato è il nuotatore Leonardo Tumiotto

02 gennaio 2021 a

Francesca Rocco è una fotomodella italiana e influencer, diventata nota al grande pubblico per la sua storia d'amore con Giovanni Masiero, conosciuto nella casa del Grande Fratello 13. I due hanno avuto insieme una figlia, Ginevra, e sono ora in attesa del secondo.

Francesca è nata a Legnano (Milano) il 23 marzo del 1984 sotto il segno dell’Ariete. Dopo la laurea in Giurisprudenza, Francesca ha iniziato a lavorare in un istituto di credito, prima di approdare appunto nella casa del Grande Fratello 13. Francesca attualmente gestisce un blog di make up, life style, viaggi e moda: “Touché”. In passato ha avuto una relazione con il nuotatore Leonardo Tumiotto.

