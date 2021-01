Gabriel Garko, testimone di nozze della sua ex Eva Grimaldi. La morte sfiorata a Sanremo e la storia di stalking

02 gennaio 2021 a

Gabriel Garko, all'anagrafe Dario Gabriel Oliviero, è nato il 12 luglio 1972. E' stato uno degli attori più acclamati delle fiction Mediaset, soprattutto a inizio anni Duemila. Ma la sua fama di Valentino era in realtà fasulla, vista la sua omosessualità, dichiarata soltanto nel 2020 in diretta al Grande Fratello Vip. Finte dunque le sue storie con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, mentre Manuela Arcuri ha affermato recentemente come il legame con lo stesso Garko fosse vero. Per quanto concerne gli altri aspetti della vita privata dell'attore, Gabriel è stato testimone di nozze di Eva Grimaldi, sua ex finta fidanzata, quando la donna si è sposata con Imma Battaglia.

In una vecchia intervista ha sottolineato quale sia stato il momento più buio nella sua vita: "E' stato nel febbraio 2016, quando mi trovai nello scoppio della villa vicino Sanremo, che costò la vita all’anziana proprietaria. Un incidente che mi ha cambiato la vita: poi sono andato in terapia psicologica. Sentire la morte così vicina, una cosa terribile - ha spiegato - era mattina, stavo dormendo, mi son ritrovato sepolto sotto le macerie, ho creduto fosse la fine. Esserne uscito salvo, un miracolo. Ho superato lo choc, per la voglia di salutare i miei genitori dal palco del Festival di Sanremo”. In passato, Garko ha dichiarato di avere avuto una sorta di stalker, una donna che avrebbe voluto utilizzarlo per avere un figlio.

