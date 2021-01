Raimondo Todaro, la figlia con la ballerina Francesca Tocca: la nuova fidanzata è Sara Arfaoui

02 gennaio 2021 a

a

a

Raimondo Todaro è uno dei ballerini più amati dal pubblico, soprattutto per la sua partecipazione su Rai1 a Ballando con le stelle. Per quanto concerne la vita privata, ha sposato nel 2014 la brava e bella collega Francesca Tocca, professionista ad Amici di Maria De Filippi. I due hanno avuto nel 2013 una bambina, Jasmine, che sembra destinata a seguire le orme materne e paterne visto che già studia danza. L’unione è naufragata nel 2019, pare per l’infatuazione di lei per il ballerino Valentin Dumitru. I due si sono a loro volta lasciati successivamente.

Da noi a ruota libera, Raimondo Todaro a Francesca Fialdini: "Fai con me Ballando con le stelle". Ma la Isoardi fa la gelosa

Todaro ha quindi avuto altri flirt, tra cui quello con Paola Leonetti, giovanissima influencer e fotomodella (classe 1997) che in passato ha partecipato al noto people show Uomini e Donne. Per Raimondo tuttavia adesso ci sarebbe un altro amore.

Si tratta di Sara Arfaoui, professoressa de L’Eredità, quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.