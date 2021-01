Giulia Capocchi, l'ex miss di Linea Bianca: chi è il marito della conduttrice

02 gennaio 2021 a

a

a

Giulia Capocchi è il volto femminile di Linea Bianca, la trasmissione televisiva in onda su Rai1 ogni sabato alle ore 14 e oggi alla scoperta del Reatino: dal Terminillo a Leonessa, passando per il lago del Salto.

Un metro e mezzo di neve sulla Vetta del Monte Amiata

Il programma che si occupa di montagna e neve è condotto da Massimiliano Ossini ma l'affascinante Giulia ormai è un pilastro della trasmissione. Ex Miss Rocchetta nel concorso di Miss Italia del 2008, ha 33 anni ed è originaria di Lucca. Dopo aver lavorato a Rai Sport e poi a Estate in diretta e La vita in diretta, dal 2017 è su Linea Bianca. Vive tra la Toscana e Roma ed è sposata con un medico, Lorenzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.