Can Yaman, le origini slave e la passione per basket e boxe: le voci di flirt con la collega Demet

Can Yaman è la star delle fiction turche e ora la sua popolarità è ormai alle stelle anche in Italia, grazie alla fiction Daydreamer. Can Yaman è nato a Istanbul il 5 novembre 1989, sotto il segno dello Scorpione. Oggi ha 31 anni, ha trascorso la sua infanzia con i genitori, Güven e Güldem, nella capitale turca. Tuttavia, le sue origini sono slave e macedoni, in quanto queste sono le terre d’origine, rispettivamente, del nonno e della nonna.

Oltre alla recitazione, l’attore ama il basket, la boxe e l’attività fisica in generale, tutti aspetti che evidenzia anche nel suo profilo Instagram, che vanta oltre 7 milioni di followers. Per quanto riguarda la vita sentimentale, è molto riservato e non trapela granché. Si è parlato di una grande amicizia con Ozge Gurel, che però è fidanzata con Serkan Cayoglu, conosciuto sul set di Cherry Season. Inoltre, si vociferava che Can avesse una relazione con Demet Özdemir ma entrambi hanno smentito la notizia. Di certo non mancheranno le ammiratrici per il bel Can.

