Una canzone d'amore buttata via, ascolta l'ultimo brano di Vasco Rossi

Oltre mezzo milione di visualizzazioni su youtube per Una canzone d'amore buttata via di Vasco Rossi, il brano disponibile sulle piattaforme web già dalla mezzanotte della notte di San Silvestro e presentato ufficialmente la sera di Capodanno durante Danza con me, la trasmissione Rai di Roberto Bolle. Come al solito il pezzo è stato pubblicato gratuitamente su youtube e ovviamente i fan l'hanno preso d'assalto. Clicca qui per ascoltare la canzone di Vasco Rossi. Vincenzo Mollica, storico critico della Rai, l'ha definito un vero e proprio capolavoro. Di seguito il testo del nuovo pezzo di Vasco.

Sembra strano anche a me

sono ancora qui a difendermi

e non è mica facile

hai ragione pure te

le mie scuse sono inutili

ma non posso stare senza dirtele

Sembra strano anche che

io non possa più proteggerti

e non è mica facile

hai ragione sempre te

le mie scuse sono inutili

ma non posso vivere senza di te

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una stupida storia

una notte ubriaca

una sola bugia

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una canzone d’amore buttata via

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

Sembra strano anche a me

ma non voglio più nascondermi

e non è mica facile

hai ragione sempre te

e io devo riconoscermi

ma non è possibile senza di te

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una stupida storia

una notte ubriaca

una sola bugia

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una canzone d’amore buttata via

Non lasciarmi andar via

andar via

non lasciare che sia

che sia

