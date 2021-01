Renato Zero, l'amore con Enrica Bonaccorti e l'ex moglie Lucy Morante. Grazie al figlio Roberto è diventato nonno

02 gennaio 2021 a

Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, è uno dei cantanti più amati dal pubblico. Nato a Roma il 30 settembre del 1950, da piccolo fu colpito da una grave malattia, poi curata con una trasfusione completa di sangue. Innumerevoli i suoi successi musicali. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con Enrica Bonaccorti e sposato con la segretaria e manager Lucy Morante. Nota anche l’adozione del figlio Roberto Anselmi Fiacchini, grazie al quale Renato è diventato nonno di Ada e Virginia.

Zero ha sempre smentito la sua presunta omosessualità, rivelando in una vecchia intervista: "Ho scelto le donne", ha sottolineato. Da evidenziare come Renato tuttavia sia stato uno dei primi volti noti italiani a parlare di tematiche che, tra gli anni Settanta e Ottanta, erano in Italia considerate dei tabù.

