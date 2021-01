Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi sui baci tra Giulia e Pierpaolo: "La loro immagine sarà compromessa" | Video

01 gennaio 2021 a

Tempo di discussioni nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tema centrale il legame e i baci tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Seduti al tavolo della cucina Stefania Orlando manifesta tutta la sua solidarietà alla coppia, mentre Andrea Zelletta pone l'attenzione sul distacco che i due stanno esibendo durante la giornata di venerdì 1 gennaio. I due hanno deciso di comune accordo di stare maggiormente con gli altri inquilini, tuttavia Zelletta ritiene normale che due ragazzi che hanno iniziato a frequentarsi da poco passino tanto tempo insieme, abbracciati.

I vip dibattono sulla storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi afferma di voler preservare Pierpaolo Pretelli: "Dobbiamo filtrarci, siamo al Grande Fratello, non a casa nostra", dice la ragazza, la quale però ha percepito l'allontanamento del ragazzo dopo la puntata di Capodanno. A questo punto interviene Tommaso Zorzi: "Il bacio visto a Capodanno ha creato una grande aspettativa negli spettatori, che ora vedono i due come una coppia di fidanzati. Il problema è che i due potranno essere attaccati una volta usciti dalla Casa, anche perché la loro immagine ne uscirà compromessa. Tommaso ha aggiunto: "La loro presenza al Grande Fratello è anche un'opportunità lavorativa - ha spiegato -. I due dunque, se hanno intenzione di farsi conoscere per le loro qualità, devono imparare a dosare meglio la loro passione, perché l'impressione che stanno dando è solo quella di due innamorati". Uno spunto non banale quello di Zorzi, con Zelletta che però non è d'accordo: "Se non si guardassero più sarebbe una cosa forzata", ha detto l'ex tronista.

