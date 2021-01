Stasera in tv 1 gennaio, su Rai 1 Danza con me di Roberto Bolle. Ospiti e anticipazioni del super show

01 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 1 gennaio, su Rai 1 dalle ore 21.25 Danza con me, il programma di Roberto Bolle arrivato alla quarta edizione. Uno show che vuole avere il sapore della rinascita, considerata la drammatica situazione che sta vivendo il mondo intero. Prodotto da Rai 1 con Ballandi e Artedanza srl, Bolle sfoggia ospiti di eccezione, a partire da Vasco Rossi che presenta la sua ultima canzone, uscita proprio a mezzanotte del giorno di Capodanno. Bolle la danza insieme a Virna Toppi (ballerina solista della Scala di Milano), Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace. La conduzione della serata è affidata agli attori Francesco Montanari e Stefano Fresi, accanto a loro Miriam Leone. Ospite d’eccezione della puntata Michelle Hunziker che si esibirà con Bolle in un numero musical. Tra gli ospiti per la prima volta anche Ghali, che offrirà al pubblico la sua musica. Sul palco anche Diodato e persino Fabio Caressa. Non mancheranno ovviamente esibizioni di classica. Insomma uno grande show nella prima serata del nuovo anno che nel 2021 ha un sapore ancora più particolare.

