Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

01 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 2 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

Oroscopo del Corriere di sabato 2 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci

TORO

Questa si trasformerà in una giornata divertente se lo permetterai. La cosa migliore da fare è cedere alle tentazioni: riservano grandi sorprese.

VERGINE

Sei noto per i tuoi buoni consigli, ma oggi non esagerate. La gente ascolta attentamente ciò che dite, ma voi forse non siete in grande forma.

CAPRICORNO

Oggi sei in cima al mondo e ti senti inarrestabile. Amici e parenti si divertono con il tuo buon umore: non ti resta che deliziare la platea di fan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.