Oroscopo del Corriere di sabato 2 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Non è il giorno giusto per prendere impegni concreti, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. Procedete pertanto con estrema attenzione.

BILANCIA

Alcuni membri della famiglia possono essere infelici. Potrebbero quindi aver bisogno di più indipendenza o, al contrario, di attenzione e affetto.

ACQUARIO

Questo giorno da sogno sembra essere fatto davvero su misura per la vostra sensibilità. Potreste avere difficoltà a concentrarvi su questioni quotidiane.

