Keanu Reeves, il dramma della sua bimba e la morte della ex. Ora il nuovo amore

E' uno degli attori più amati e apprezzati. E anche dei più ricchi. La sua vita, però, non è stata segnata soltanto dal successo, piuttosto da una doppia tragedia che lo ha sconvolto e costretto a vivere anni difficili. Keanu Reeves, nato in Libano, a Beirut il 2 settembre 1964, alla fine degli anni Novanta era legato con Jennifer Syme, attrice americana e assistente personale. Lei era incinta e il rapporto tra i due sembrava buono. Il 24 dicembre 1999, però, alla vigilia di Natale, Jennifer Maria ha dato la loro figlia che purtroppo è nata morta all'ottavo mese di gravidanza. Il profondo dolore ha condizionato il rapporto della coppia, fino alla rottura. Ma per lei il destino è stato ancora più atroce. Il primo aprile 2001 dopo una festa a casa del musicista Marilyn Manson è stata accompagnata a casa all'alba, lei invece di andare a dormire, è salita a bordo della sua auto per tornare al party. Purtroppo si è schiantata contro alcune auto parcheggiate ed è morta sul colpo. Aveva 28 anni. E' sepolta accanto alla sua bimba nel cimitero di Westwood Village Memorial Park a Los Angeles. Un periodo drammatico per l'attore, consacrato al grande cinema grazie alla trilogia di fantascienza Matrix e protagonista anche del film Point Break insieme a Patrick Swayze.

Per anni è stato particolarmente riservato sulle sue storie sentimentali, nonostante i rapporti con Brenda Davis, di cui è padrino, e all'attrice modello China Chow. Solo nel 2019 si è fatto fotografare a vari eventi con Alexandra Grant. Quella che per l'opinione pubblica era una sua grande amica, conosciuta circa dieci anni prima. Il loro rapporto si era già trasformato in una intensa storia d'amore (i due nella foto sopra).

