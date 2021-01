Flavio Montrucchio, dal Grande Fratello al matrimonio con l'ex velina Alessia Mancini. Con lei due figli: Mya e Orlando

01 gennaio 2021 a

Flavio Montrucchio è attualmente un conduttore televisivo, la cui carriera è partita nel 2001 con la partecipazione e la vittoria nella seconda edizione del Grande Fratello. Montrucchio ha quindi fatto parte del cast della soap opera Centrovetrine, per poi affermarsi successivamente a teatro e appunto come conduttore sul canale Real Time.

Bake Off Italia - Dolci sotto un tetto, "divertente cucinare insieme". Flavio Montrucchio e la nuova sfida televisiva del 2021

Nasce a Torino il 15 maggio 1975, sotto il segno del Toro. Flavio Montrucchio ha trovato l’amore proprio in televisione: durante una puntata di La sai l’ultima, ha incontrato Alessia Mancini, un’affascinante showgirl e conduttrice ed ex Velina di Striscia la Notizia. Il matrimonio di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio è stato celebrato l’11 ottobre del 2003. Nel 2008 è nata Mya, mentre nel 2015 è arrivato il loro secondo figlio, Orlando. La moglie di Montrucchio, Alessia Mancini, ha partecipato a vari programmi televisivi come concorrente, come La Talpa e L’isola dei famosi, e ha anche intrapreso una carriera da wedding planner.

