L'Eredità, la nuova campionessa è Chiara: ma alla Ghigliottina non trova il guizzo Felice

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Finalmente una donna si potrebbe dire, con la giovane e bella Chiara che ha battuto Elvio e Claudio al Triello. Si è presentata alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Dopo le parole Mano, Principe, Carlo, Isola, Nonno il suo bottino tuttavia è sceso a 52.500.

Per Chiara la soluzione esatta era Erede. Ma l'intuizione non è stata quella giusta. Come poi ha spiegato Flavio Insinna, la parola chiave per il gioco finale della Ghigliottina era Felice. Chiara dunque non fa l'en plein al primo colpo, ma tornerà a difendere il titolo di campionessa sabato 2 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18.45.

