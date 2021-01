Bake Off Italia - Dolci sotto un tetto, "divertente cucinare insieme". Flavio Montrucchio su Real Time stasera 1 gennaio 2021: ecco le sei coppie che si sfidano

01 gennaio 2021 a

Flavio Montrucchio protagonista della conduzione, da questa sera, venerdì 1 gennaio 2021, ogni venerdì per quattro settimane, di ‘Bake Off Italia - Dolci sotto un tetto’. Appuntamento su Real Time in prima serata.

Stasera sotto al tendone di ‘Bake Off Italia’ è tempo di nuovi inizi ed è per questo che ogni prova di questa prima puntata di ‘Dolci sotto un tetto’ è totalmente dedicata a questo tema. Flavio Montrucchio condurrà questa speciale edizione in cui i concorrenti si sfideranno nella temuta prova creativa, tecnica e sorpresa. Ospite della prima puntata di ‘Bake Off Italia - Dolci sotto un tetto’ sarà l’astrologo Antonio Capitani. Colpi di scena, probabili eliminazioni e la prima “coccarda” nella prima serata del nuovo “game”.

"Nuovo anno, nuovo programma. Sicuramente, soprattutto negli ultimi periodi, vi è capitato di cucinare insieme a qualcuno e avrete intuito quanto sia difficile, stimolante ed allo stesso tempo divertente", scrive il conduttore su Instagram dando appuntamento a stasera.

Flavio Montrucchio da martedì 5 gennaio 2021 sarà alla conduzione della nuova e attesissima edizione di ‘Primo Appuntamento’ che prevede ben 15 settimane di messa in onda per 15 episodi inediti e 5 puntate esclusive in onda dopo l’estate.

Dolci sotto un tetto propone un’inedita sfida tra sei coppie formate da aspiranti pasticceri legali tra loro da una parentela. Si tratta di Cristina e Siria che formano la coppia Mamma e Figlia; Emil ed Elenache sono Padre e Figlia, Carmelo e Angela che formano la coppia di Marito e Moglie, i Fidanzati Dora e Luca, i Conviventi Francesco e Lino e le Gemelle Alice e Alexia. Vedremo chi riuscirà a prevalere.

