Robin Williams, tre matrimoni e altrettanti figli: solo Zelda fa l'attrice. L'ultima moglie è stata Susan Schneider

Robin Williams è stato uno degli attori più amati di Hollywood, scomparso troppo presto, ad appena 63 anni, nel 2014. Ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 con Will Hunting Genio ribelle. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si è sposato per la prima volta con una ballerina di nome Valerie Velardi con cui ha un figlio, Zachary; a distanza di dieci anni è convolato a nozze con Marsha Garces, una produttrice statunitense, con cui ebbe due figli, Zelda e Cody. Si è quindi sposato per la terza volta con Susan Schneider, una graphic designer. Tra i figli di Williams solo Zelda ha deciso di seguire le orme del padre e, difatti, ad oggi è un’attrice molto conosciuta.

Il celebre attore, purtroppo, è stato ritrovato privo di sensi nella sua villa in California l’11 agosto del 2014. Robin ha avuto a che fare con disturbi dell’umore da giovane ed ha iniziato a soffrire di depressione dopo che gli è stata riscontrata la malattia di Parkison. Inoltre, con l’autopsia è stata riscontrata la demenza da corpi di Lewy, una patologia neuro-degenerativa correlata proprio alla malattia di Parkinson. La moglie, Susan, dichiarò solo dopo che il marito soffriva già da diverso tempo di insonnia, attacchi di panico, perdita di memoria e allucinazioni.

