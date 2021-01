Marlon Brando, tre matrimoni e quindici figli: i flirt con Ursula Andress, Rita Hayworth e Marilyn Monroe

01 gennaio 2021 a

Marlon Brando è una delle leggende del cinema di Hollywood. Nato il 3 aprile 1924 a Omaha, in Nebraska, è morto a Westwood, California, il primo luglio 2004, a 80 anni. Si è sposato 3 volte e ha avuto 15 figli, tra naturali e adottati. Ha vinto due Oscar: nel 1955 per Fronte del porto e nel 1973 per Il Padrino. Questa seconda volta non si presentò, ma mandò a ritirarlo una pellerossa che lesse la sua lettera di protesta contro il trattamento dei nativi americani. Per quanto riguarda la sua vita privata, negli anni quaranta, ebbe una relazione con la scrittrice Paula Fox, conosciuta durante le lezioni di recitazione di Stella Adler. Durante la prima metà degli anni cinquanta, ebbe alcuni flirt - tra le altre - con le attrici Ursula Andress, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Ava Gardner, Ingrid Bergman e Marilyn Monroe. Nel 1957, si sposò per la prima volta con l'attrice Anna Kashfi, da cui ebbe un figlio, Christian Devi (1958-2008), balzato agli onori della cronaca nel 1990, quando venne condannato a 10 anni per l'omicidio di Dag Drollet, fidanzato della sorellastra Tarita Cheyenne. I due si separarono dopo appena otto mesi di matrimonio. Dopo aver divorziato nel 1959 dalla Kashfi, nel 1960 Brando si risposò con l'attrice messicana Movita Castaneda, da cui ebbe due figli: Miko (1961) e Rebecca (1966). Appena dopo essersi separato dalla seconda moglie, il 10 agosto 1962 Brando convolò a terze nozze con l'attrice polinesiana Tarita Teriipia, conosciuta sul set de Gli ammutinati del Bounty. Ebbero due figli: Simon Tehotu e Tarita Cheyenne (1970-1995). Dalla relazione con la sua cameriera, Christina Maria Ruiz, Brando ebbe tre figli, Ninna Priscilla (1989), Myles Jonathan (1992) e Timothy Gahan (1994). L'attore ebbe altri quattro figli da donne sconosciute. Adottò la figlia della sua assistente Caroline Barrett e dello scrittore James Clavell, nata nel 1972, con il nome di Petra Brando-Corval. Sempre per adozione, Brando ebbe altri due figli: Maimiti (1977) e Raiatua (1982).

