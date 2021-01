Vasco Rossi, Capodanno sotto la pioggia. Auguri ai fan e battuta: piove, governo ladro

01 gennaio 2021 a

Vasco Rossi si regala una bella passeggiata sotto la pioggia nel giorno di Capodanno. E' solo. Ed è per questo che per due secondi si tira giù la mascherina: "Adesso che sono da solo posso togliermi la mascherina e farvi gli auguri di buon anno", urla. Ovviamente se la tira subito su e scherzando sottolinea: "Me la rimetto, me la rimetto". I video finiscono nelle sue storie di Instagram, ma sotto al primo viene aggiunta una battuta classica: "1 gennaio 20121. Piove, governo ladro". Ovviamente si tratta di uno scherzo, ma non è certo un bel segnale per l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

Nuova canzone di Vasco Rossi per iniziare il 2021. Prime note pubblicate sui social

Nel resto delle sue storie il Kom ringrazia appassionati e fan che lo hanno sommerso di ringraziamenti e di complimenti per il suo ultimo brano, Una canzone d'amore buttata via, rilasciata proprio nella notte dell'ultimo dell'anno e che stasera 1 gennaio sarà presentata ufficialmente durante Danza con me, il programma condotto da Roberto Bolle su Rai 1.

