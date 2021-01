Martina Stella, gli ex fidanzati: da Valentino Rossi a Lapo Elkann. La figlia Ginevra, poi il matrimonio con Andrea Manfredonia

01 gennaio 2021 a

Martina Stella è un'attrice molto conosciuta. Nata il 28 novembre 1984 sotto il segno del Sagittario, Martina Stella è originaria di Impruneta, Firenze. Esordisce giovanissima nel film L’Ultimo bacio di Gabriele Muccino, che la rende famosa al grande pubblico.

A 17 anni Martina è stata fidanzata con il campione di MotoGp Valentino Rossi, ma la loro storia è durata solo un anno, dal 2001 al 2002. Nel 2003 è poi arrivato Lapo Elkann: la loro storia finirà nel 2005, ma tra di loro non finirà mai la grande amicizia che li ha sempre legati. Martina Stella ha una figlia di 8 anni, Ginevra, avuta durante la sua relazione con Gabriele Gregorini. Nel 2016 ha sposato a Viterbo il procuratore calcistico Andrea Manfredonia. Classe 1988, Andrea è nato a Roma ed è figlio di Lionello Manfredonia, un ex calciatore che ha giocato nella Roma, nella Lazio e nella Juventus. Il calcio è sempre stata la sua vita, come lo dimostra il fatto che il suo lavoro sia quello del procuratore.

