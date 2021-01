Muore per Covid l'attrice americana di Mary Ann, la ragazza della porta accanto

01 gennaio 2021 a

E' morta l'attrice Dawn Wells. Era diventata famosa per il ruolo della ragazza della porta accanto Mary Ann, nella serie L'isola di Gilligan della Cbs. La fiction era incentrata sui naufraghi che cercavano di fuggire dall'isola del Pacificio, in cui erano finiti. Wells è morta il giorno prima dell'ultimo dell'anno per le conseguenze del Covid. Aveva 82 anni. Era stata Miss Nevada nel 1959 ed aveva vestito il ruolo di Mary Ann anche nei film ispirati alla serie. Gli ultimi anni della sua vita sono stati caratterizzati da numerosi problemi, tra cui quelli di carattere finanziario che l'hanno costretta ad una situazione di indigenza. A salvarla dalla bancarotta erano stati i suoi fans.

