Diodato, il trionfo a Sanremo 2020 con Fai rumore: ma l'ex fidanzata Levante sta ora con un avvocato

01 gennaio 2021 a

a

a

Diodato è uno dei cantautori più apprezzati dal pubblico. In un 2020 davvero disastroso per la musica e lo spettacolo, spicca l'eccezione dell'artista nato ad Aosta ma cresciuto a Taranto. Con il brano Fai rumore ha sbaragliato la concorrenza al Festival di Sanremo 2020, poi nella seconda parte dell'anno con il singolo Fino a farci scomparire ha collezionato un altro successo.

Per quanto riguarda la vita privata, si conosce soltanto la storia d'amore finita con la collega Levante, dal 2017 al 2019. In una vecchia intervista a Mara Venier, Diodato ha ammesso: "Fai rumore dedicata a lei? "Anche, sì", ha sottolineato. Anche Levante, che ora è fidanzata con l'avvocato Pietro Palumbo, ha parlato della sua storia con Diodato, pure dopo la vittoria di Sanremo da parte del cantautore pugliese: "La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e la guerra non ha mai fatto per noi", ha affermato la ragazza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.