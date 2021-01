Ghali, il bullismo a scuola: poi l'arresto del padre e il tumore sconfitto dalla madre. L'ex fidanzata è Mariacarla Boscono

01 gennaio 2021 a

a

a

Ghali, all'anagrafe Ghali Amdouni, è uno dei rapper più amati dal pubblico italiano e sicuramente tra i più affermati. Fin da piccolo mostra una enorme passione per questo genere musicale, in una intervista infatti confessa di aver iniziato a registrare brani nella sua cameretta a soli 11 anni. E' proprio la sua passione per la scrittura che lo rende vittima di bullismo a scuola, nonostante tutto però il giovane non si arrende e sogna di diventare un cantante famoso. Il suo sogno nel cassetto è quello di scrivere una canzone per uno dei suoi cantanti preferiti: Jovanotti.

Tale e Quale show, Ghali furioso per l'imitazione di Sergio Muniz: "Ancora il blackface. Non siete cattivi ma ignoranti" | Video

Da piccolo Ghali deve fare i conti con l'arresto del padre. Questo costringe la madre a fare enormi sacrifici per riuscire a portare avanti il piccolo senza fargli mancare nulla. Purtroppo però a soli 38 anni la madre di Ghali deve fare i conti con il cancro. Fortunatamente la donna riesce a sconfiggere la malattia e ritorna a sorridere. In una intervista Ghali confessa di aver pensato ad un vero e proprio miracolo. Da allora decide che sulla copertina del primo disco del suo album ci sarebbe dovuta essere lei, sua madre. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il rapper è stato fidanzato per diverso tempo con la modella Mariacarla Boscono. Attualmente avrebbe una compagna però al di fuori del mondo dello showbiz.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.