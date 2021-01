Michelle Hunziker, dalla relazione scandalo con Predolin a Ramazzotti lasciato per una setta: poi l'amore con Trussardi

01 gennaio 2021 a

Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, piccolo comune svizzero del Canton Ticino, Michelle appena arrivata a 17 anni in Italia nel 1994, intraprende una breve relazione con il presentatore Marco Predolin, di 25 anni più grande. La love story non durò molto, ma fu uno scandalo. La vicenda tornò infatti a galla nel 2006, durante Vallettopoli, quando la showgirl testimoniò di essere stata ricattata da Fabrizio Corona per via di alcune loro foto scattate alla Maldive senza costume risalenti proprio all’estate del 1994. Nel 1995 tuttavia la Hunziker conosce Eros Ramazzotti e nel 1998 i due decidono di sposarsi con una cerimonia romantica sul lago di Bracciano.

Dal loro amore è nata Aurora Ramazzotti (1996). Ma sei anni più tardi, nel 2002, la separazione. Michelle solo anni dopo ha rivelato la causa: la Hunziker è stata vittima di una setta: "Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro", ha ammesso in una vecchia intervista a Oggi. Nel 2011 ha ritrovato l'amore con Tomaso Trussardi, rampollo che possiede l'omonima casa di moda. Da questo rapporto, culminato nel 2014 con il matrimonio, sono nate altre due figlie, Celeste Trussardi (2015) e Sole Trussardi (2013) che con Aurora Ramazzotti formano una felice famiglia allargata.

