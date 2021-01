Stefano Fresi, la moglie è la musicista Cristiana Polegri: con lei ha avuto il figlio Lorenzo

01 gennaio 2021 a

a

a

Stefano Fresi è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Nato a Roma il 16 luglio 1974 è anche un compositore. Ha lasciato gli studi universitari in Lettere, all’età di 23 anni, per dedicarsi al lavoro. Impegno che è andato di pari passo con la crescente passione per il teatro e per la musica. Con la sua performance nello spettacolo I tre moschettieri, di Attilio Corsini, ha attirato l’attenzione di Michele Placido.

Video su questo argomento Fresi a capo de "Il Regno" in un medioevo alle porte di Roma TMNews

Il regista gli ha poi dato la possibilità di interpretare il Secco nel film drammatico Romanzo criminale del 2005, dando così il via alla sua carriera cinematografica. Per quanto riguarda la vita privata, Stefano Fresi è felicemente sposato con la 48enne Cristiana Polegri, nota musicista. I due hanno anche un figlio di nome Lorenzo. L'attore è molto attivo anche su Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.