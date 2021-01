Techetechetè baci e abbracci al nuovo anno su Rai 1: i big del cinema, della televisione e della musica

01 gennaio 2021 a

a

a

Rai 1 oltre al Concerto di Capodanno sceglie Techetechetè per fare gli auguri ai suoi telespettatori e salutare l'inizio del nuovo anno, il 2021. Dalle ore 15.30 carrellata su tutti i personaggi che hanno fatto grande il cinema, la televisione, ma anche la canzone italiana. Il titolo del programma è Techetechetè baci e abbracci al Nuovo anno. Vengono trasmessi video da Lucio Dalla a Renzo Arbore, da Mariangela Melato a Ornella Muti, dal duo Mondaini-Vianello al trio Marchesini-Solenghi-Lopez. Auguri, brindisi, baci e abbracci in un appuntamento speciale con le Teche Rai "per sognare, per cantare e per ballare con il nuovo anno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.