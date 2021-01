Concerto di Capodanno su Rai2, da Vienna dirige Riccardo Muti: non solo Strauss. Il programma e la replica in tv

01 gennaio 2021 a

a

a

Il protagonista del tradizionale concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna sarà diretto dal maestro Riccardo Muti. L'evento - trasmesso in diretta venerdì 1 gennaio da Radio3 dalle 11,15, sarà mandato in onda in differita dalle 13,30 su Rai2 e in replica su Rai5 a partire dalle 21,15.

Riccardo Muti, la figlia è l'attrice Chiara: dall'amore con Alessio Boni alla figlia Gilda con il pianista David Fray

Il maestro Muti, che nel 2021 festeggerà 80 anni, affronta il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker per la sesta volta nella sua straordinaria carriera. Per l'occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, propone anche pagine di Carl Zeller e Carl Millöcker, mai suonate prima a un concerto di Capodanno. La regia tv è curata da Henning Kasten. Appuntamento per chi ama la musica e le tradizioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.