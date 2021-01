Ascolti tv giovedì 31 dicembre, trionfo di Amadeus su Rai1 con L'Anno che verrà: oltre 8 milioni di spettatori

01 gennaio 2021 a

Trionfo di Rai1 nella notte di Capodanno. Nella serata di giovedì 31 dicembre 2020, su Rai1 L’Anno che Verrà ha conquistato 8.152.000 spettatori pari al 33.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip Happy new year ha tenuto davanti al video 2.899.000 spettatori con uno share del 12.9%.

L'Anno che verrà, su Rai 1 parata di stelle per salutare il 2020 con Amadeus e Gianni Morandi

Su Rai2 Alvin Superstar 3 Si salvi chi può ha interessato 598.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Indipendence Day ha raccolto 978.000 spettatori pari al 3.9%. Buon risultato su Rai3 per il Festival del Circo di Montecarlo, seguito da 2.335.000 spettatori con il 9.3%. Su Rete4 What women want Quello che le donne vogliono ha totalizzato 688.000 spettatori (2.8%). Su La7 Propaganda Live Speciale Capodanno 2020 ha registrato 1.440.000 spettatori con il 6.5%. Su Tv8 Cirque du Soleil ha fatto segnare 291.000 spettatori (1.2%), mentre sul Nove La maschera di ferro è stata vista da 329.000 spettatori con l’1.3%.

