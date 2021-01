Daniel Harding, da assistente di Claudio Abbado agli incarichi in tutto il mondo. Chi è il maestro del Concerto di Capodanno

01 gennaio 2021 a

a

a

E' il maestro inglese Daniel Harding a dirigere il Concerto di Capodanno, in diretta su Rai 1 dalle ore 12.20 di oggi, primo gennaio 2021. Classe 1975, è nato ad Oxford, e ha cominciato giovanissimo la carriera. Prima come assistente di sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra, poi di Claudio Abbado ai Berliner Philharmoniker.

Concerto di Capodanno su Rai 1 dal teatro Fenice di Venezia. Dirige Daniel Harding. Il programma

Il maestro ha ricoperto incarichi anche presso l’Orchestre de Paris, la Mahler Chamber Orchestra, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, ma è stato ospite di tutte le più prestigiose istituzioni musicali del mondo, dai Berliner e Wiener Philharmoniker al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala. Dirige il Concerto di Capodanno alla Fenice per la terza volta, dopo i successi del 2010-2011 e del 2014-2015.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.