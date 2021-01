Grande Fratello Vip 5, i genitori di Pierpaolo Pretelli: "Hai perso consensi dopo i baci con Giulia Salemi". La reazione | Video

01 gennaio 2021 a

Momento di riflessione nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Pierpaolo Pretelli. I suoi genitori durante la puntata di Capodanno hanno sottolineato come il giovane abbia perso alcuni consensi nell'ultimo periodo a causa del suo comportamento, caratterizzato dai baci con Giulia Salemi; parole che sembrano averlo scosso notevolmente. Successivamente il giovane raggiunge la veranda dove trova la sua nuova fiamma che, in compagnia di Mario Ermito e Andrea Zenga, esclama: "Stai male per quello che ha detto tua mamma? Adesso cambierà tutto", ha aggiunto preoccupata di una frenata nella relazione tra i due.

Il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo però, percependo un certo disappunto nelle parole della coinquilina, le domanda come intende affrontare l'accaduto e Giulia, spiegando di non volergli privare nessun momento di convivialità con la restante comitiva, dice: "Mi preoccupo per te se ti dico di stare anche con gli altri", ha spiegato. "Non mi faccio condizionare, però avrei voluto una parola di conforto", ha affermato Pretelli riferendosi alle parole della sua famiglia. Insomma, i commenti ricevuti dalle persone care durante la puntata hanno lasciato un velo di amarezza nei pensieri di entrambi i concorrenti che si ripropongono di frenare almeno in parte i loro momenti di tenerezze. "Se ti voglio dare dieci abbracci vorrà dire che da ora te ne darò la metà", ha sottolineato Pretelli.

