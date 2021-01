Oroscopo 2021, "Plutone e Saturno allineati, l'evento storico": Paolo Fox, sembra una profezia per il nuovo anno. Le previsioni dell'astrologo

01 gennaio 2021 a

Non c'è anno nuovo senza Paolo Fox. Il noto astrologo arriva nell'ultimo giorno del vecchio anno in tv a I Fatti Vostri su Rai2, il suo programma. E fa le previsioni al 2021 col suo oroscopo.

C'è un segno che vede l'allineamento di due Pianeti e l'evento sarà di quelli storici (si riferisce a Plutone e Saturno). Fox spiega ai numerosi fan che lo seguono in tv come sui social, con l'ausilio di grafici e qui proponiamo il suo oroscopo come lo ha sintetizzato il sito Telatrovoio . Fox, c'è da ricordarlo, nel 2020 aveva rinunciato (pagando di tasca propria) ad apparire in tv per fare l'oroscopo in un periodo così tragico per le persone per il Coronavirus. Di più, Fox raccomanda sempre che le sue sono previsioni e che l'astrologia non è una scienza. Di seguito le previsioni segno per segno.

Ariete Il vostro 2021 non inizierà con il piede giusto. Soprattutto se ci si focalizza sul lato amoroso. Da giugno, inoltre, ci saranno anche dei conflitti familiari da superare e che potrebbero portare anche a una separazione più o meno definitiva. Gli ascendenti favorevoli in amore per il segno dell’Ariete saranno il Toro, il Leone, la Vergine e il Capricorno. Se l’amore va così così, il lavoro andrà bene soprattutto dalla metà dell’anno. La svolta professionale arriverà dalla seconda metà di aprile, se farete attenzione a condividere intenzioni e pensieri nel modo corretto. Commercio e acquisizione nuovi contatti decolleranno nella seconda metà di maggio.

Toro Anno positivo caratterizzato da visioni ottimistiche. Anche sul versante familiare si respirerà serenità . Buon anno per l’aspetto amore: i progetti con il partner saranno sempre più importanti e più maturi. Anche il lavoro va bene nel 2021: se avete già il lavoro, potreste ricevere una promozione mentre se state cercando lavoro, non disprezzate piccoli incarichi: potrebbero essere il primo passo verso un impiego stabile.

Gemelli Potrà essere uno dei migliori periodi - il 2021 - per dedicarsi a se stessi: accordi e strategie professionali, fase di sperimentazione e possibilità di guardare all’orizzonte arrivando lontano. Per quanto riguarda l’amore, invece, resisteranno soltanto le storie che sono davvero importanti.

Cancro Si prevede un anno intenso, impegnativo e ricco di certezze. Per i Cancro che hanno raggiunto traguardi di recente, ma con un costo a livello di impegno altissimo, avranno un ricarico importante.

Leone La personalità passionale del Leone sarà premiata in questo 2020 soprattutto nella prima parte dell’anno nuovo mentre nella seconda metà ci sarà da affrontare un cambiamento.

Vergine Un 2021 tutto sommato positivo. Un anno eccezionale e di partenza per tutti quelli che vogliono riuscire a fare grandi cose nella vita.

Bilancia I Bilancia che hanno avuto un 2020 di transito, in cui è cambiato qualcosa, dovranno rivedere delle strategie lavorative.

Scorpione Lo Scorpione dovrà ottimizzare le uscite dato che a fine 2020 ha avuto un po’ le “mani bucate”. Si potrà desiderare un trasferimento nel lavoro che porterà il giusto riconoscimento dei proprio meriti.

Capricorno Il grande evento dell’anno 2021 sarà l’allineamento di Plutone e Saturno in Capricorno per la prima volta in 500 anni. Un accadimento non da poco: infatti, la congiunzione di Plutone e Saturno accade raramente (si era vista l’ultima volta nel 1982) e ha scatenato alcuni dei momenti storici più significativi, come l’inizio della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la rivoluzione culturale degli anni ’60 e la recessione degli anni ’80.

L’allineamento tra Saturno, Plutone e Giove in Capricorno arriva all’inizio del 2021, dando il via a cambiamenti di grande impatto che si prevede avvengano nel corso dei prossimi 12 mesi. Paolo Fox afferma che questo ci influenzerà a livello personale e sociale e tali cambiamenti potrebbero influenzare anche le nostre relazioni, cambiando il modo in cui ci relazioniamo col corpo e con la salute in generale.

Sagittario Per il Sagittario sarà un anno di grandi trasformazioni. Il 2021 sarà l’anno giusto per rimettersi in gioco e ribellarsi a qualche schema prefissato.

Acquario Bene per l’Acquario. Il 2021 si prospetta molto positivo e le esperienze passate saranno decisive per fare un bel balzo in avanti verso la realizzazione di un desiderio.

Pesci I nati sotto il segno del pesci nel 2020 dovranno sfruttare tutte le chance che arrivano. I nati sotto questo segno vedranno finalmente un anno privo di ostacoli, baciato dalla buona sorte. Preparatevi a vincere anche sfide impossibili.

