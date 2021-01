Francesco Montanari, gli amori del Libanese: dalla storia con Vanessa Hessler al matrimonio con Andrea Delogu

01 gennaio 2021 a

Francesco Montanari è uno degli attori più apprezzati e più amati dal pubblico. Celebre il suo ruolo nella serie Romanzo Criminale, dove ha vestito i panni del Libanese. Ma oltre a questo ruolo, Montanari negli anni ha lavorato molto in teatro. Per quanto riguarda la sua vita privata, l'attore ha avuto in passato una storia con l'attrice e modella italoamericana Vanessa Hessler. Dal 2016 è sposato con la conduttrice Andrea Delogu.

Andrea Delogu, vita privata e carriera: dall'infanzia a San Patrignano all'amore con il Libanese di Romanzo Criminale

Il loro primo incontro è avvenuto ad una festa, e l’attore ha subito provato a chiederle un appuntamento. Ma lei ha resistito per parecchio, lasciandolo sulle spine. Alla fine ha ceduto e dopo 3 anni di fidanzamento, i due sono convolati a nozze nel 2016. Ma tra i due non sono state soltanto rose e fiori. Andrea Delogu ha raccontato in varie occasioni di essere stata lasciata per ben due volte da quello che all’epoca era il suo fidanzato. Francesco Montanari se n’è andato la prima volta appena 4 mesi dopo il loro primo appuntamento, per poi tornare sui suoi passi e lasciarla di nuovo in un secondo momento. Dopo una terapia di coppia in analisi, tra di loro non c'è stato più alcun litigio.

