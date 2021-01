Miriam Leone, dall'amore con Boosta dei Subsonica al flirt con Matteo Martari: ora il fidanzato è Paolo Cerullo

01 gennaio 2021 a

Miriam Leone, siciliana classe 1985, è attualmente una delle attrici italiane più apprezzate e più sexy del cinema. Vincitrice di Miss Italia nel 2008, Miriam si è trasferita a Roma e ha iniziato la sua brillante carriera da attrice, che l'ha portata a lavorare con i personaggi principali del cinema italiano. Per quanto riguarda Miriam è stata fidanzata con il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta. I due si sono conosciuti ad un concerto e sono stati insieme per 4 anni. Un altro ex fidanzato di Miriam è stato il collega Matteo Martari.

Miriam Leone, seno nudo in autoisolamento: la posa è da infarto. Sguardo sexy mentre apre il maglione | Foto

Miriam Leone ha adottato un bambino a distanza. Attualmente è fidanzata con il musicista Paolo Cerullo. In passato la Leone è stata vittima di stalking. Un uomo per diverso tempo le avrebbe inviato via social delle foto hard. Un altro uomo, invece, l’aspettava ogni sera sotto il portone di casa. Fortunatamente entrambe le situazioni sono state risolte a dovere.

