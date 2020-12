Oroscopo 2021, "questo segno rinascerà, cambia tutto". Ada Alberti e le previsioni del nuovo anno al Grande Fratello Vip 5

31 dicembre 2020 a

Dove era finita Ada Alberti? Le sue previsioni mancavano all'appello dei guru delle stelle per il nuovo anno. Volto di Canale 5, eccola. La grande astrologa torna invece con successo con le previsioni del suo Oroscopo 2021 nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 del 31 dicembre 2020 e su Canale 5 dà le sue interpretazioni degli astri, segno per segno. Frizzante, incisivo, pieno di riferimenti: ecco cosa ha detto nel corso del programma di Capodanno della rete ammiraglia Mediaset condotto da Alfonso Signorini in collegamento con la casa più spiata d'Italia.

Ada Alberti ("l'astrologa più pazzesca della nostra tv", la presenta Signorini)

Ariete Saturno e Giove passano dal segno Capricorno ad Acquario. Il 2021 è l'anno dove bisogna creare contatti e curare nuove amicizie. I rami secchi sono stati tagliati.

Toro Complicato per questo segno mantenere un certo ruolo dove ha lavorato fino ad ora o per i più giovani ottenere posizioni desiderate. Bisogna tenere duro ma nel 2022 ci sarà riscatto, si migliorerà, sarà anno straordinario.

Gemelli Questo segno rinascerà in questo 2021. Sarò uno dei segni fortunati dell’anno, potrà iniziare una nuova attività e investire denaro. Cambierà la situazione.

Ada Alberti è la moglie di Franco Oppini e fa riferimento per i Gemelli a Francesco Oppini, ex concorrente presente in studio ("il mio figliastro", dice) .

Cancro Dopo un anno complicato alle spalle ora è il momento di emergere, sarà un anno indimenticabile e ricco anche di bebè per chi è in cerca.

Leone Non ama essere giudicato ma quest’anno ne ha avrà tanti. Serve un lavoro di squadra con tutte queste contrapposizioni per fare uscire il meglio.

Vergine Anno all’insegna del lavoro in cui si può realizzare tanto ma anche nella sfera affettiva con una persona amata fino al traguardo del matrimonio.

Notizia in aggiornamento la trasmissione è in corso





