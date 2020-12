Oroscopo Corriere 1 gennaio 2021, "giornata eccellente e tutti ti vogliono": il segno fortunato. Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

31 dicembre 2020 a

a

a

"Tutti ti vogliono", 1 gennaio 2021 memorabile - secondo l'oroscopo del Corriere - per uno dei segni d'aria. Si tratta dell'Acquario. Ecco cosa dicono le stelle per gli altri due segni Gemelli e Acquario: previsioni ok per la giornata.

GEMELLI

L’anno comincia nel modo migliore: oggi le cose dovrebbero andare bene per te. C'è una nuova componente di serenità nell'aria.

BILANCIA

Oggi troverete la forza nelle vostre riserve interiori. Non esitate a far risplendere i pensieri più profondi e soprattutto a comunicarli.

ACQUARIO

Oggi è un giorno eccellente per te. Tutti ti vogliono e hai la capacità unica di essere ottenere ciò che vuoi senza disturbare gli altri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.