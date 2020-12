Oroscopo Corriere 1 gennaio 2021: "Subito cambiamenti da oggi", aria nuova per la Vergine. Le previsioni per Toro e Capricorno

31 dicembre 2020 a

a

a

La Vergine farà cambiamenti da subito, "già da oggi". E' l'oroscopo del Corriere che lo dice per il 1 gennaio 2021 e le stelle sono generose anche per gli altri due segni di Terra per la giornata: Toro e Capricorno. Ecco le previsioni nel dettaglio.

TORO

Ultimamente sei stato più premuroso verso te stesso. Questo è dovuto alla tua recente introspezione: puoi davvero cambiare la tua vita.

VERGINE

Questo è un momento di buon auspicio per te. Avrai l'energia e l'entusiasmo per fare i cambiamenti necessari nella tua vita. A partire da oggi.

CAPRICORNO

Questa giornata sarà sicuramente piacevole! È piena di possibilità e di opportunità. Può iniziare ordinariamente, ma tenete gli occhi aperti...

Oroscopo Corriere 1 gennaio 2021, "un grande giorno": il segno d'Acqua trionfale. Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.