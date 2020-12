Oroscopo Corriere 1 gennaio 2021: "Alta tensione, vogliono colpirti". Il segno che deve fare attenzione. Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

31 dicembre 2020 a

Un segno di Fuoco deve fare attenzione oggi, venerdì 1 gennaio 2021, perché "la tensione può essere alta". Lo dicono le stelle per il Leone che comincia il nuovo anno, secondo l'Oroscopo del Corriere, con qualche affanno. Ecco le previsioni per la giornata anche per Ariete e Sagittario.

ARIETE

Inizia una conversazione significativa con qualcuno che hai perso di vista. All’orizzonte una lunga e brutta discussione su un tema importante.

LEONE

La tensione può essere alta oggi, perché le circostanze giungono a un grande culmine emotivo. Potrebbe sembrare che tutti vogliano colpirti.

SAGITTARIO

La tua sensibilità è molto forte oggi. Troverai che la tua percezione delle situazioni è perfettamente in linea con la verità e questo ti renderà felice.

