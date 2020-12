Stasera in tv 31 dicembre, su La7 speciale Propaganda Live Night per aspettare il 2021. C'è anche la tombola social

31 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 31 dicembre, anche La7 trascorrerà in diretta la notte di San Silvestro aspettando il Capodanno e l'arrivo del 2021. Lo farà con uno speciale di Propaganda Live, battezzato Propaganda Night. E' l'esordio nell'ultimo giorno dell'anno per Diego Bianchi detto Zoro e i suoi. Inizio alle ore 20.50 con molti autorevoli ospiti. Ovviamente non mancheranno Marco Dambrosio Makkox e Marco Damilano. Ma ci saranno anche Valerio Mastandrea, Francesco Guccini, i genitori di Giulio Regeni, Diego Bianchi, l'infettivologa Alessandra D'Ambrano. Ancora: Zerocalcare presenterà cartoni animati inediti, Valerio Aprea reciterà un monologo. Poi la classifica di Kay Rush, le parodie di Fabio Celenza, le televendite di Giorgio Mastrota, la coppia di drag queen Karma B. Per la musica oltre alla Propaganda Orchestra, annunciati Giuliano Palma, i Little piece of marmelade da X factor e Tahnee Rodriguez. Inoltre la tombola social a cui potranno partecipare i telespettatori che hanno scaricato la cartella entro le 12 di giovedì 31 dicembre

