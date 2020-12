Stasera in tv 31 dicembre, su Canale 5 lo speciale Grande Fratello Vip Happy New Year

31 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 31 dicembre, Canale 5 dà il benvenuto al 2021 con lo speciale Grande Fratello Vip Happy New Year. Inizio alle ore 20,40 per quella che si annuncia come una puntata particolare e intensa sotto i punti di vista, non senza colpi di scena e ovviamente brindisi dalla casa più famosa d'Italia. Attraverso il profilo ufficiale, GFVIP ha annunciato alcuni degli ospiti della serata. I The Kolors saranno protagonisti di "straordinarie performance canore", ma è previsto anche un balletto supersexy delle due nemiche Valeria Marini e Rita Rusic. Annunciato anche il ritorno di Denis Dosio. Non mancheranno battute, sorprese ed oroscopi. Ovviamente alla conduzione Alfonso Signorini e i suoi due opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.