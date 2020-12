Oroscopo 2021, le previsioni del Corriere segno per segno: amore, lavoro, soldi e fortuna

31 dicembre 2020 a

Salutiamo il 2020 e accogliamo il 2021, nella speranza che sia migliore e che la nostra vita finalmente riprenda a ritmo pre Covid. Dopo l'oroscopo degli esperti Fox, Branco, Brezsny, Capitani, Simon and The Stars e persino quello cinese, diamo un'occhiata alle previsioni del Corriere segno per segno per il nuovo anno.

Ariete Il 2021 si annuncia interessante e ricco di occasioni in tutti i campi, in particolare nel lavoro: possibili miglioramenti in carriera o un nuovo impiego. Anno considerato fortunato in amore per i single e ipotesi di matrimonio per chi è fidanzato da tempo. Attenzione alla gelosia. Non abbiate paura di osare, sarebbe un grande limite. Tenetevi stretto Saturno che è a vostro favore.

Toro Sarà un anno impegnativo. Ci sono diverse cose da cambiare e lo sapete. Cedete ai vostri progetti e provate, innovate, senza timori, anche per anticipare Saturno. In amore passioni travolgenti ma anche possibili delusioni. Sul fronte del lavoro non mancheranno invece le soddisfazioni. Tenete d'occhio i vostri conti, qualche problema di liquidità purtroppo potrebbe non mancare.

Gemelli Giove e Saturno ancora dalla vostra parte. Significa che vi potete lanciare praticamente su tutto. Attenzione, però, in alcuni campi è arrivato il momento delle grandi decisioni. Valutate tutti i particolari e con grande precisione. E guai a pensare che le sorprese non arriveranno anche in amore. Chi ha già una famiglia o un partner storico, ci pensi mille volte prima di cedere alle tentazioni.

Cancro Saturno contro lascia definitivamente il vostro segno. Notizia che vale un doppio brindisi. Ma occhio al transito di Marte che è sempre molto d'impatto. Non limitate nuove conoscenze e esperienze. Non lasciatevi andare alla voglia di fare dispetti, né dimenticate che in amore avete diverse questioni da farvi perdonare. Non esagerate nelle spese e non sperate nelle vincite al gioco.

Leone Con Saturno contro non è mai un anno semplice. Dovrete battervi sia nel mondo del lavoro che in quello degli affetti. Guardatevi dentro, è il momento. Non lasciatevi sopraffare dall'agitazione e cercate di evitare le discussioni con il partner, soprattutto d'estate. Se siete single i flirt non mancheranno, difficilmente arriverà il colpo della vita. Anno complesso, ma siete Leoni e sapete bene come ruggire.

Vergine Secondo anno positivo, soprattutto dalla primavera in poi: Urano è ancora con voi. Ma dovrete convincervene. Massima sicurezza in voi stessi, nessun timore di azzardare. Cedete all'istinto: non sbaglia. Togliete di mezzo le persone che rallentano i vostri ritmi. In amore occhio ai litigi con il partner. Se siete single non aspettatevi di perdere la testa. Guadagni assicurati, ogni tanto provate a giocare.

Bilancia Dopo i problemi che ti ha dato negli ultimi anni, finalmente ora Saturno è dalla tua parte. E non è poco. Lasciatevi andare, nella certezza che potrebbe essere l'anno della svolta, soprattutto dal punto di vista emotivo. A chi è ancora single non mancheranno le occasioni. Idee geniali sul lavoro, ma occhio al portafoglio perché non è pieno e difficilmente lo diventerà. Appena potrete, viaggiate.

Scorpione Con Giove e Saturno contro è un anno complesso, ma davanti alle difficoltà date il meglio di voi stessi. Massima serietà e responsabilità, soprattutto d'estate. Riflettete sulle vostre relazioni amorose e non accelerate su decisioni importanti. Per i single amori fugaci. Il lavoro sarà molto impegnativo. Chi non ce l'ha dovrà faticare. Occhio alle finanze nella seconda parte dell'anno.

Sagittario E' il segno numero uno dell'anno. Grandi progetti, ottimismo e fortuna dopo periodi duri. Ritrovare la positività e sappiate che collezionerete soddisfazioni e fortuna. Se siete single preparatevi al grande amore e se invece siete legati, è l'ora di matrimoni e figli. Nel lavoro raccoglierete i frutti di quanto seminato. Migliorano le casse e provate a giocare quando potete.

Capricorno Il Saturno negativo lascia in tuo segno e Urano ti spinge a ricominciare. Fine delle ansie da prestazione e via alla ricostruzione senza temere di apparire autoritari. Per i single è l'anno di belle avventure e non di storie durature, chi ha già il partner faccia attenzione alle tensioni esterne. Possibile svolta nel lavoro e bene le finanze nella seconda parte del 2021.

Acquario Fermatevi e riflettete davanti ai problemi. E' l'anno di Marte, Saturno e Uranio nel segno. Semplificate quando potete e in amore non finite per far perdere la testa a chi non vi interessa. Se siete legati, non cedete alla gelosia. Il 2021 sarà complesso dal punto di vista del lavoro, ma siete ottimi organizzatori e i risultati arriveranno. Ed è persino annunciato un importante introito economico.

Pesci Vi aspetta un anno in chiaroscuro e continuerete a lasciarvi andare alla parte fantasiosa della vostra vita, quella dettata dall'infinito ottimismo. I single inseguiranno ancor il sogno dell'amore folle, senza magari notare quello vero che hanno davanti. Ore di massimo romanticismo per chi il partner della vita ce l'ha già. Notizie positive sul fronte del lavoro, qualche spesa a inizio anno. Tentate la fortuna.

