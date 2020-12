Vasco Rossi, ecco la nuova canzone. Capodanno inizia con il suo brano e Roberto Bolle. L'anticipazione pubblicata sui social

Julie Mary Marini 31 dicembre 2020 a

L'anno inizia come non era mai accaduto nella storia della musica italiana: una nuova canzone di uno degli artisti più amati del Paese. Allo scoccare della mezzanotte sarà disponibile il pezzo inedito di Vasco Rossi dal titolo "Una canzone d'amore buttata via". Subito su tutte le piattaforme e numerose radio apriranno il 2021 proprio con queste note: Radio Italia, Rtl, tutte le radio Mediaset (Subasio, Montecarlo, 105 e 101) e Radiorai. Il 2021 inizia con una ballata romantica con un ritornello super rock e i cori dell'implorazione di una donna: "Non lasciarmi andar via". E' la prima canzone del nuovo album del Kom, di cui lui stesso ha annunciato l'uscita entro il 2021. Per lanciare il singolo, il Comandante ha deciso di tornare il tv. Sarà ospite di Roberto Bolle nel gala di Capodanno in onda su Rai 1, il primo gennaio dalle ore 2.1.25, Danza con me. La collaborazione tra il numero 1 del ballo e quello del rock, sarà la sigla dello show. Sulle note di Vasco, Bolle danzerà insieme a Virna Toppi. Il videoclip di Una canzone d'amore buttata via, uscirà il 7 gennaio. E' stato girato in piazza Maggiore a Bologna. Anche per Vasco il 2020 è da dimenticare, visto che ha dovuto rinunciare a ciò che ama di più del suo lavoro: il tour. Ma si è chiuso con la vittoria del premio Tenco e l'assegnazione del Nettuno d'oro, massimo riconoscimento della città di Bologna

Del pezzo Vasco ha rilasciato nelle ultime ore le prime note, pubblicate sui suoi profili social. Come sempre accade, ha fatto incetta di like, condivisioni e visualizzazioni. E' già chiaro che il 2021 inizierà all'insegna del re del rock e della sua nuova canzone.

