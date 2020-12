Oroscopo 2021, Brezsny invita ad "abbattere il muro di Berlino": la visione dell'astrologo per il segno ribelle. Le previsioni affascinanti per il nuovo anno

31 dicembre 2020 a

a

a

Rob Brezsny e l'oroscopo del 2021. Le sue previsioni sono ricche di fascino, enigmatiche, se vogliamo colte. E' seguito, seguitissimo l'astrologo americano che si cimenta anche in altri campi non strettamente legati alla materia. In Italia cura l'oroscopo di Internazionale. I suoi fan si moltiplicano anche perché dopo aver letto un suo oroscopo, c'è chi si interroga a lungo su ciò che ha detto. Sull'interpretazione delle sue previsioni. Spesso è metaforico e per un segno (vi anticipiamo, i Gemelli), Brezsny arriva ad evocare la necessità - per il 2021 - di far cadere il muro di Berlino. State a sentire cosa accadrà nel nuovo anno, leggere qui di seguito per chi è interessato; segno per segno. Questa che segue è una sintesi.

ARIETE Nel 2021 la tua capacità di compiere imprese pionieristiche e raggiungere traguardi degni di nota sarà al massimo livello.

TORO Invito ai nati sotto il segno del Toro nel 2021 “a manifestare visioni e sogni con altrettanto entusiasmo.

GEMELLI Ti propongo l’abbattimento del muro di Berlino come metafora per il 2021, Gemelli. Spero che t’ispiri a smantellare con energia e gioia i tuoi ostacoli e impedimenti psicologici.

CANCRO Il 2021 sarà composto da 525.600 minuti. Ma sospetto che avrai la sensazione di averne a disposizione molti di più, perché vivrai una vita più piena del solito, con maggiore intensità e concentrazione.

LEONE La nostra vita è piena di misteri, enigmi e rompicapi. Ci sono sempre lati di noi che non comprendiamo a fondo. Nel 2021 la tua missione sarà indagare su questi aspetti.

VERGINE Una situazione difficile t’ispirerà a reagire in modo da generare una grande benedizione.

BILANCIA Nel 2021 l’amore sarà imprevedibile, sarà difficile da definire e non sarà paragonabile a ciò che hai vissuto finora.

SCORPIONE Resisti a qualsiasi tentativo di colonizzarti. Impegnati con passione a preservare la tua sovranità e indipendenza.

SAGITTARIO Nel 2021 potresti diventare più intelligente che mai. Non necessariamente più saggio.

CAPRICORNO Sospetto che sarai resistente, tenace e determinato.



ACQUARIO Studiando le tue potenzialità astrali per il 2021, sono giunto alla conclusione che sarai colpito da fulmini molto più piacevoli e gratificanti: quelli metaforici.

PESCI Nel 2021 avrai maggiori poteri di guarigione.

Oroscopo cinese 2021, tutta la sfortuna per un segno ma c'è anche chi sorride con soldi e amore. Le previsioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.