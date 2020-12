Ada Alberti, l'astrologa sposata con l'ex della Parietti. Franco Oppini rivela: "Alba le chiede consigli sull'amore"

30 dicembre 2020 a

Ada Alberti è una delle astrologhe più apprezzate del panorama televisivo italiano e amate dal pubblico. Grazie alla sua simpatia e al suo modo di fare ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che la seguono con affetto. Negli ultimi tempi ha letto gli oroscopi per la trasmissione Mattino5, condotta da Federica Panicucci. Non ha ancora svelato il suo oroscopo per il 2021, a causa della morte del padre, che l'ha turbata molto.

Oroscopo del weekend 3 e 4 ottobre 2020 di Ada Alberti a Pomeriggio 5: le previsioni per i segni zodiacali | Video

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ada Alberti è sposata con Franco Oppini dal 2003. Da diversi anni convivono felicemente a Roma. Un incontro a metà strada, visto che Ada ha lasciato Catania, mentre Franco si è trasferito nella capitale da Verona. Oppini ha avuto un figlio, Francesco, dall'ex moglie Alba Parietti. Il rapporto tra le due donne è comunque ottimo, tanto che la Parietti ogni tanto chiede qualche consiglio ad Ada specialmente per quanto riguarda l’amore e i suoi fidanzamenti. Altro che rivali dunque, Alba e Ada hanno mantenuto un rapporto davvero modello.

