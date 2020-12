Capodanno 2021, al Grande Fratello Vip 5 Gelato al cioccolato con Pupo e Malgioglio: il significato della canzone

30 dicembre 2020 a

Un Capodanno speciale su Canale5, con la prima volta del Grande Fratello Vip nella prima serata del 31 dicembre. Nella puntata di giovedì non ci sarà il consueto copione di una normale diretta, ma ci saranno balli e canti, per abbracciare il 2021 con gli amati concorrenti della casa. Tra i momenti più attesi quello dell'esibizione di Pupo e Cristiano Malgioglio nella celebre hit Gelato al cioccolato.

Pupo, cantante aretino (è di Ponticino) e appunto Cristiano Malgioglio sono indissolubilmente legati proprio grazie a questo grande successo che l'eccentrico paroliere scrisse per l'attuale opinionista del Grande Fratello Vip 5. Sono rare però le apparizioni in cui la coppia ha cantato questo brano. L'occasione dunque è davvero ghiotta e Alfonso Signorini ovviamente la sfrutterà. Il significato della canzone è sempre stato sibillino. Il Gelato al cioccolato sarebbe dedicato a un ragazzo tunisino che Cristiano Malgioglio conobbe durante un viaggio in Tunisia. Eppure Cristiano Malgioglio ha sempre smentito questa versione. In una vecchia intervista a Radio Deejay nel programma di Linus e Nicola Savino, Malgioglio svelò: "Mi avevano chiamato per scrivere una canzone e mi dissero ‘Fai una cosa sul gelato'; stavo lavorando con Mina, non me la sentivo, poi sono tornato a casa e quel giorno mi preparo un budino. Solo che al posto dello zucchero ho messo il sale e così è venuto ‘dolce e un po' salato', voi pensate sempre al doppio senso, ma dico la verità". Tra gli ospiti dello show anche Stash and the Kolors e Fausto Leali, al rientro nella trasmissione dopo la squalifica nelle prime settimane del gioco.

