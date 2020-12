Capodanno 2021, Propaganda Live con tombolata: tra gli ospiti Francesco Guccini e i genitori di Giulio Regeni

30 dicembre 2020 a

Puntata speciale di Propaganda Live su La7 in onda giovedì 31 dicembre a partire dalle 20,50. Capodanno 2021 sarà trascorso insieme a Diego Zoro Bianchi e al suo gruppo, dal genio Makkox a Marco Damilano. Un modo divertente e ironico per lasciarsi alle spalle il terribile 2020 e accogliere con ottimismo il 2021.

Best di Propaganda Live su La7: ecco cosa vedremo. Novità: il programma andrà in onda a San Silvestro

L'appuntamento è alle ore 20.50 per una lunga diretta che si concluderà alle una di notte. Ci saranno musica, momenti satirici e il reportage di Diego Bianchi sui momenti topici del 2020 con l'intervista all'infettivologa Alessandra D’Ambrano. Tra i protagonisti, l'attore Valerio Mastandrea, il cantautore Francesco Guccini in collegamento dalla sua Pavana e i genitori di Giulio Regeni Claudio e Paola. Inoltre, Zerocalcare presenterà dei cartoni animati inediti e Valerio Aprea reciterà un monologo di Mattia Torre. Ci saranno anche Kay Rush, Fabio Celenza, Giorgio Mastrota, la coppia di drag queen Karma B. Per la musica Giuliano Palma, i Little Pieces Of Marmelade (lanciati da X Factor) e Tahnee Rodriguez. Prevista anche la tombolata social, la prima nella storia della tv. Per partecipare basta scaricare la cartella (entro le 12 del 31 dicembre) e condividerla sul proprio profilo Twitter. Il primo che pubblicherà la cartella con tutti i numeri estratti sarà il vincitore.

